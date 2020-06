Gualdo Tadino, lo spettacolo della natura

Pubblicità

“Ripartiamo Insieme” e “Bella e Sicura” sono solo due delle parole d’ordine che contraddistinguono l’Umbria e soprattutto Gualdo Tadino.

Gli hashtag, ormai imprescindibili compagni del mondo digitale, fanno entrare di buon diritto la città tra le mete più sicure per una vacanza tutta dedicata alla cultura, al buon vivere, alla cultura, alla “lentezza”, intesa come totale relax ed estraniazione dalla frenetica vita delle grandi metropoli.

Un invito a godere delle nostre bellezze, quello della pagina Facebook “Gualdo Tadino – Tradizione, Arte, Emozioni“, che porta in evidenza come, dopo l’incoronazione della regione Umbria da parte del New York Times e di svariate testate inglesi tra le mete più belle da dover assolutamente visitare in questo stentato 2020, anche l’Università della Valle d’Aosta e la Libera Università di Bolzano, magnificando la sicurezza e la bellezza delle cime italiane, spingono il turista a godere dei panorami che le nostre alture ci concedono.

Quale migliore meta, allora, se non Gualdo Tadino? Il profilo della montagna non è solo muta cornice di uno storico borgo ricco di tradizioni, ma anche spazio fruibile che non delude mai.

Siamo sicuri che la vista, dalla cima della Serrasanta, rimarrà indelebile nei ricordi di chiunque.

© GUALDO NEWS