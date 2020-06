La Pro loco Sigillo si ricostituisce dopo 18 anni

Pubblicità

A Sigillo c’è tanta voglia di ripartire. Non solo per tornare alla normalità dopo il lockdown, ma anche per riprendere in mano un progetto importante, che sta a cuore a moltissimi sigillani.

Per questo, da alcuni mesi, un folto gruppo di giovani del paese ha deciso di ricostituire la Pro loco, che dal 2002 era scomparsa, con un fine ben preciso: quello di creare un collante per valorizzare tutto ciò che è presente nel territorio comunale.

Carichi di grande entusiasmo, di creatività e di tanta voglia di fare, questi ragazzi hanno intenzione di organizzare nel corso dell’anno attività a sostegno della comunità intera, coinvolgendo associazioni, ristoranti, bar, negozianti, aziende, operatori del territorio e istituzioni, per rendere i bellissimi paesaggi di Sigillo ancora più fruibili per chi li abita e per il turista, oltre che per permettere all’intero comune di ripartire restituendo vivacità e colore a ciò che questa maledetta pandemia ha spento, con un tocco di originalità.

La data di (ri)nascita è quella del 18 giugno 2020, le iscrizioni sono aperte e, appena sarà possibile rispettando tutte le norme Covid-19, verrà convocata un’assemblea pubblica per presentare le proposte che si stanno formando e per chiedere a tutti i cittadini sigillani il loro parere e appoggio, con l’auspicio di una grande partecipazione da parte del paese, per tornare ad essere grandi.