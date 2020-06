Politica gualdese in lutto per la scomparsa di Ubaldo Casaglia

Pubblicità

La politica gualdese piange la scomparsa improvvisa di Ubaldo Casaglia, avvenuta ieri mattina nella sua abitazione.

Baldino, come era comunemente conosciuto, aveva 74 anni. Da tantissimo tempo era impegnato in politica, prima all’interno della Democrazia Cristiana e poi in Forza Italia, dove aveva ricoperto il ruolo di vicecoordinatore comunale e attualmente era delegato seniores provinciale. E’ stato anche membro del consiglio di amministrazione dell’Easp. Da sempre attivo anche nel mondo dei Giochi de le Porte, in particolare di Porta San Martino, ha fatto parte per lungo tempo, insieme alla moglie Paola, anche della Filodrammatica Dialettale Gualdese.

“Una perdita improvvisa e inaspettata che lascia sicuramente un vuoto incolmabile – così lo ricorda Forza Italia di Gualdo Tadino – Baldino era una persona altruista, generosa, appassionato e dedito non solo alla vita di partito ma soprattutto alla vita sociale dell’intera comunità gualdese. Una fortuna per noi averlo avuto al nostro fianco in questi anni, consapevoli che lo sarà sempre. A Paola va il nostro forte abbraccio.”

I funerali avranno luogo questa mattina, martedì 23 giugno, alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria Madre di Dio nel quartiere San Rocco.