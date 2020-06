Servizio disinfestazione a Fossato di Vico. Riguarderà l’intero comune

Pubblicità

Il Comune di Fossato di Vico, in un accortezza ormai presa da tempo e che si ripete da anni, comunica alla cittadinanza che effettuerà il servizio di disinfestazione dell’intero territorio comunale.

L’incarico, affidato ad “Isola Cooperativa Sociale”, verrà espletato da venerdì 26 giugno, dalle ore 23.50, fino a sabato 27 giugno alle ore 6.00.

Si raccomanda quindi, in quella data e in quegli orari, di tenere chiuse le finestre, di non stendere panni all’aperto e di prestare particolare attenzione agli animali domestici tenendoli al riparo. Per eventuali informazioni, la cittadinanza è invitata a contattare il numero 3299030469.