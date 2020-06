I Lions gualdesi donano buoni spesa al Banco di Solidarietà

Pubblicità

L’Associazione Banco di Solidarietà Gualdo Tadino – Gubbio ed il Lions Club Gualdo Tadino, presieduti rispettivamente da Giuseppe Ascani e da Raffaele Fabbrizi, stanno attuando il protocollo d’intesa intercorso tra i sodalizi rivolto al sostegno territoriale dei più bisognosi.

In particolare le associazioni, constatata la crisi economica che ha determinato un aumento preoccupante delle criticità di approvvigionamento alimentare di numerosi nuclei familiari a causa del coronavirus, hanno implementato un percorso di raccolta di derrate alimentari con reperimento di generi di prima necessità e, non ultima, una importante donazione di buoni spesa che andranno a coprire il fabbisogno di famiglie del territorio di Gualdo, Fossato di Vico e Sigillo.

Si tratta di una importantissima sinergia che sta portando ad ulteriore compimento il service “Nuove povertà” promosso dal Lions Club Gualdo Tadino.

“Ringraziamo il Lions di Gualdo Tadino con cui collaboriamo già da qualche anno – ha detto il presidente del Banco, Giuseppe Ascani – per questa ulteriore donazione di buoni spesa che verranno utilizzati o per acquistare i prodotti alimentari oppure consegnati direttamente alle famiglie in difficoltà.