Il Covid non ferma l’Estate Gualdese: pronto un cartellone ricco di eventi

Nonostante sia ancora in atto l’emergenza coronavirus, è pronto a partire il cartellone di eventi di “Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2020”.

Il programma è piuttosto vario (musica, gastronomia, intrattenimento, cultura, cinema) e ovviamente tiene conto della situazione sanitaria, pertanto gli spettacoli e le manifestazioni potrebbero subire variazioni di location o di calendario oppure essere anche annullati. Da qui la decisione di non stampare il volantino del programma dell’Estate Gualdese, come accade ogni anno, con il calendario che sarà costantemente aggiornato nella pagina Facebook “Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni”.

Tre saranno le aree all’aperto della città maggiormente coinvolte:

• ROCCA FLEA: area giardini interni per gli spettacoli teatrali e culturali

• CENTRO STORICO: Piazza e Giardini Pubblici per cinema, musica e enogastronomia

• SAN GUIDO e VALSORDA per gli eventi di maggior richiamo di pubblico

Le iniziative sono state presentate dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’assessore alla cultura Barbara Bucari.

Tra gli appuntamenti, comunque numerosi e con altri che si potranno ancora aggiungere, spiccano “La Sagra del Cinema”, dedicata ai cento anni dalla nascita di Alberto Sordi e Federico Fellini, con abbinamento tra film e gastronomia, la riproposizione estiva dello Street Food a Km. Zero, in collaborazione con le Pro Loco, il Pic-Nic in Bianco a Valsorda, che sostituirà la Cena in Bianco che un grande successo aveva ottenuto lo scorso anno, con il clou del concerto del duo Fabrizio Bosso-Luciano Biondini che si terrà a Serrasanta nell’ambito di “Suoni Controvento”, che per la prima volta arriverà sulle montagne gualdesi. Saranno inoltre proposti due spettacoli teatrali a cura del Teatro Stabile, uno dei quali, “Reading Novecento”, facente parte dell’ultima Stagione di Prosa, non andato in scena per i noti motivi.

“Quella che ci aspetta sarà un’estate particolare – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Barbaba Bucari – diversa, mai vissuta prima. La pandemia ha lasciato in tutti noi un senso di paura, preoccupazione in molti casi ed ha avuto ripercussioni economiche sulle famiglie consistenti. Se prima del Covid si facevano programmi a lungo e medio termine nelle Amministrazioni, nelle Imprese, nella vita quotidiana di tutti noi, oggi si naviga a vista. Questo senso di incertezza ci concede però il vantaggio di vivere il momento e di apprezzare maggiormente gli spazi intorno a noi.”

“Il programma dell’Estate Gualdese era stato chiuso già dal mese di febbraio – ha proseguito l’assessore – E’ stato oggetto di rimodulazione e revisione totale alla luce delle restrizioni e delle norme Covid. E’ stato un lavoro piuttosto faticoso e di giorno in giorno, a seconda delle ordinanze che si susseguivano e delle varie leggi e sulla scia dei dati del contagio, abbiamo dovuto rivederlo. Tuttora il programma presenta delle criticità che speriamo di chiarire nei prossimi giorni con i tecnici che ci stanno supportando per garantire fruibilità degli spazi, divertimento e sicurezza. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti che verranno a farci visita eventi all’aperto e in spazi ampi.”

GLI EVENTI DEI PRIVATI IN PROMOZIONE – “L’intrattenimento a fini ludico ricreativi è previsto e quindi nel programma e nella promozione sui social a pagamento che faremo delle iniziative, verranno ricomprese, gratuitamente, visto il periodo, anche iniziative dei privati che ne faranno richiesta. Ci auguriamo che il fatto che l’uso del suolo pubblico sia gratuito quest’anno, possa spronare chi ha ristoranti, bar ed altre attività, ad organizzare eventi, anche se comprendiamo le difficoltà del momento”, ha concluso Barbara Bucari.

“Nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza Covid-19 che ancora stiamo attraversando e che hanno fatto modificare il programma delle iniziative dell’Estate – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – A Gualdo Tadino anche quest’anno saremo in grado di avere eventi di grande qualità che valorizzeranno spazi molto significativi della città il tutto rispettando le normative di sicurezza. Ciò permetterà ai cittadini ed ai turisti che ci visiteranno di usufruire di un’offerta di manifestazioni molto variegata ed adatta a tutti le età ed a tutti i gusti.”

Gli eventi, come detto, sono in corso di definizione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza. Molti di questi, infatti, dovranno aver luogo su prenotazione e con un numero contingentato di presenze preventivamente previste.

Di seguito il calendario provvisorio dell’estate 2020 a Gualdo Tadino

(Con l’emergenza Covid-19 ancora in corso alcuni eventi potrebbero subire variazioni o annullamenti anche all’ultimo momento. Per avere conferma dei singoli eventi consultare sempre la pagina Fb Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni, che sarà aggiornata con le ultime news).