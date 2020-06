Pubblicità

Questa mattina i Vigili del Fuoco della stazione di Gaifana sono intervenuti per un incidente stradale lungo la via Flaminia nei pressi dello stabilimento ex Merloni. Intorno alle ore 10 due automobili, un piccolo fuoristrada e una fiat Panda si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e il 118 che ha trasportato due feriti all’ospedale comprensoriale di Branca.