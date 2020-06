Cede l’asfalto in via Angelo Pennoni. Strada chiusa.

Pubblicità

Via Angelo Pennoni da sabato 27 giugno è chiusa al traffico. La causa un cedimento del manto stradale, che ha creato una buca, poco dopo l’inizio della strada.

Con la voragine che si è aperta salendo da viale Don Bosco la strada è stata messa in sicurezza con un transennamento che ha interdetto il traffico anche ai pedoni. Gli operai di Umbra Acque sono al lavoro per ripristinare il tratto interessato.

Difficoltà per la circolazione, essendo via Angelo Pennoni una via nevralgica del centro. Il percorso alternativo per raggiungere la Rocca Flea, la parte alta della città e la montagna è salire da viale Giorgio Mancini per via V Luglio.