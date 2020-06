Fossato di Vico: al via il Centro Estivo 2020

Pubblicità

Aperto ai bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, prenderà il via dal 6 luglio fino al 12 agosto il Centro Estivo organizzato dal Comune di Fossato di Vico e dalla Cooperativa ASAD.

L’amministrazione fa sapere che si svolgerà il lunedì, martedì e mercoledì, presso la “Casa San Benedetto” (Oratorio). La quota settimanale per i residenti o domiciliati è di €25,00, per il secondo figlio/a €22,00 e per il terzo figlio/a €19,00. Per i non residenti la quota settimanale è di €35,00.

Per scaricare il modulo di domanda si invita a consultare il sito del Comune di Fossato di Vico. Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 075 9149524 – 075 9149536. Chi avesse necessità di prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda può contattare lo 075 9149520.