Covid-19; Umbria, sale il numero dei guariti a fronte di un solo nuovo positivo

I tamponi eseguiti in Umbria dall’inizio della pandemia sono ad oggi un totale di 95.627. Il dato, aggiornato a martedì 30 giugno, evidenzia anche come, nella nostra regione, risultino solamente 15 le persone ancora positive al coronavirus.

Benché l’indice di contagio resti abbondantemente sotto la soglia di guardia, i 1.108 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno permesso di scoprire un nuovo positivo.

L’uomo, un anziano residente nella frazione di Cantone, nel piccolo comune di Parrano, in provincia di Terni, si era in realtà recato presso il nosocomio di Orvieto per motivazioni personali che esulavano dal contagio da coronavirus; si è così seguita la prassi, ormai ben consolidata, effettuando il test, scoprendo quindi questo sparuto, seppur nuovo, caso asintomatico.

“In mattinata i responsabili dell’Usl Umbria 2 – ha riferito il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti – si sono recati a Cantone per avviare tutte le procedure previste in vista dell’effettuazione dei tamponi, che saranno poche decine». Tutti i residenti di Cantone, luogo fino ad ora Covid-free, saranno quindi sottoposti a tampone nella giornata di mercoledì.