Non vedi più Trg? E’ necessario risintonizzare i canale del televisore

E’ diventata operativa la nuova ottimizzazione delle frequenze di TRG, in virtù della concentrazione dei segnali con il mux di Umbria Tv. Un passaggio che segna un ulteriore step nel processo di riorganizzazione delle due principali emittenti televisive umbre, che figurano al primo e secondo posto della graduatoria Auditel, e che vede in campo una nuova sinergia tra TRG e Umbria Tv.

Il passaggio, puramente tecnico, potrebbe causare possibili disservizi sulla ricezione del segnale tv di TRG sul canale 11, in particolare nell’area dell’Eugubino-Gualdese e dell’Alto Tevere: per tutti coloro che non dovessero più ricevere sul proprio televisore il segnale di TRG canale 11, si rendera’ necessaria la risintonizzazione dei canali per riceverlo di nuovo.

In caso di problematiche particolari, è possibile rivolgersi alla regia di TRG, al numero diretto 075.9235035.