Anziano disperso sul monte Cucco: ritrovato dal Soccorso Alpino e Speleologico

RECUPERATO DAL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA UOMO DISPERSO SUL MONTE CUCCOPoco dopo le 14:00 di oggi, i familiari di un uomo allontanatosi da casa con il proprio cane, vedendo rincasare solo il cane, si sono allarmati ed hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per effettuare le ricerche.Sono convogliate sul posto sette squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Umbria (SASU) ed una in supporto dalla e Marche, nonché l’elicottero Volpe 351 della Guardia di Finanza di stanza a Pratica di Mare con a bordo il personale del soccorso alpino che ha setacciato il territorio.Dopo quattro ore dall’allertamento, l’uomo – 77 anni – è stato ritrovato in una zona molto impervia all’interno della valle di San Pietro, i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico hanno subito proceduto ad accertare lo stato del paziente che è stato poi caricato sulla speciale barella portantina e portato dai tecnici del soccorso alpino speleologico fino alla Val di Ranco, dove ad attenderlo c’era un’autoambulanza del 118. Sul posto anche i Carabinieri e Guardia di Finanza.