Dal 14 luglio a Gualdo Tadino “La Sagra del Cinema”

L’Estate Gualdese 2020 si apre con la Sagra del Cinema: quattro appuntamenti dedicati alla proiezione di film di spessore del panorama cinematografico italiano.

La Sagra Del Cinema è un format di successo ideato da Associazione Mente Glocale, che sbarca in questa estate a Gualdo Tadino con la proiezione di quattro pellicole all’aperto, nel rispetto delle normative di sicurezza legate al Covid-19, a San Guido, presso i Giardini Pubblici e in Piazza Mazzini.

Le serate sono organizzate dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con Associazione Educare alla Vita Buona e Associazione Mente Glocale.

La prima serata è in programma il prossimo 14 luglio con la serata dal titolo “La vera vita è quella dei sogni” in onore di Federico Fellini in occasione dei cento anni dalla nascita del grande regista italiano.

“La Sagra del Cinema nasce per recuperare e contribuire alla diffusione di una cultura cinematografica che riproponga in maniera forte la dimensione popolare e sociale del cinema, inteso soprattutto come momento di aggregazione e socialità, come luogo dove poter condividere le emozioni in una visione collettiva – sottolinea l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – Unendo proiezioni cinematografiche e gastronomia di qualità e proponendo contenuti di alto livello, la Sagra vuole riportare il cinema tra la gente, in spazi condivisi e conviviali”.

Questo il programma:

Lunedì 14 Luglio 2020 Loc. SAN GUIDO

“LA VERA VITA È QUELLA DEI SOGNI”

Ingresso ore 18.30

Ore 19,30 “Aperitivo Critico”: Cento anni di Federico Fellini a cura di Michele Storelli

Ore 21,30 Proiezione del Film “Lo Sceicco Bianco”

Posti a sedere distanziati prenotabili: max 200

Ingresso Gratuito

Venerdì 17 Luglio 2020 Piazza Mazzini

“AMICI MIEI” di Mario Monicelli

Ingresso ore 18,30

Ore 19,30 “Aperitivo Critico” con la partecipazione del Prof. Michele Storelli

Ore 21,30 Proiezione del film: AMICI MIEI

Ingresso Gratuito

Lunedì 27 Luglio 2020 Piazza Mazzini

“100 VOLTE ALBERTO”

serata dedicata ad Alberto Sordi a cento anni dalla nascita del grande attore italiano

Ingresso ore 18,30

Ore 19,30 “Aperitivo Critico” con la partecipazione del Prof. Michele Storelli

Ore 21,30 Proiezione del film: IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli

Posti a sedere distanzianti prenotabili: max 200

Ingresso Gratuito

Martedì 11 Agosto 2020 Giardini Pubblici

PAPA’ PORTAMI AL CINEMA

Serata speciale dedicata al Cinema per Bambini e ragazzi.

Ore 17,30 apertura Giardini e Area Gonfiabili con intrattenimento

Ore 19,00 “il Cinema spiegato ai più Piccoli” a cura di Prof. Michele Storelli

Ore 21,00 Proiezione del Film WALL E

Posti a sedere distanzianti prenotabili: max 200

Ingresso Gratuito