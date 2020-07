UNPLI Umbria, Simone Paciotti è il nuovo responsabile

Pubblicità

L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) dell’Umbria si articola, nella sua struttura territoriale, in Comitati Locali costituiti dalle Pro Loco insistenti in ambiti territoriali omogenei, individuati in 12 comprensori turistici.

Tra questi, quello Eugubino-Gualdese, comprendente le Pro Loco affiliate all’Unpli dei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino, insieme a quelli della fascia del Monte Cucco (Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico) e quello di Valfabbrica. Quindici sono le Pro Loco facenti parte del Comitato: Maggio Eugubino, Carbonesca, Colpalombo e Branca, Scheggia, Costacciaro e Fossato di Vico, Casacastalda, Pro Tadino, Cerqueto, Gaifana, Cartiere Casale Caselle, Morano, Rasina e Rigali. La Pro Loco di Sigillo, in fase di ricostituzione, completerà l’affiliazione nei prossimi giorni.

Nella riunione tenutasi lo scorso mese presso la Residenza Comunale di Sigillo le Pro Loco del territorio hanno eletto quale nuovo Responsabile del Comitato per il prossimo quadriennio 2020-2024 il presidente della Pro-Loco Carbonesca Simone Paciotti, che sarà coadiuvato, nel lavoro di segreteria, da Alessia Morettini della Pro Loco Sigillo. Al presidente della Pro Loco di Costacciaro Riccardo Conti è stato invece affidato l’incarico di rappresentanza in capo alla Consulta Regionale del Parco del Monte Cucco. Il Comitato locale esprime, tra gli altri, il Consigliere Onorario Unpli Umbria Luciano Meccoli (Pro Tadino) e il presidente dei Probiviri dell’Unpli Nazionale Alfredo Morelli (Maggio Eugubino).

Nei prossimi mesi il Comitato ha in programma lo svolgimento della prima riunione in cui verrà condiviso un primo progetto di lavoro. Tra le prime idee del neo Responsabile Simone Paciotti quella di individuare graficamente un logo espressione del Comitato Locale e di creare una pagina social per comunicare le proprie attività. Quindi, nel medio termine, organizzare delle iniziative a scopo benefico a favore dell’Ospedale di Branca e pensare a delle attività di tipo naturalistico all’interno del Parco del Monte Cucco. Un ultimo e importante obiettivo sarà costituito dell’opportunità di coinvolgere altre Pro Loco del territorio, ad oggi non iscritte all’Unpli, nel movimento stesso.

Nella giornata di sabato 27 giugno, presso l’hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Unpli regionale dalle quali è risultato confermato il Presidente uscente Francesco Fiorelli. Simone Paciotti della Proloco Carbonesca è stato eletto consigliere regionale in quota al comitato locale eugubino-gualdese.