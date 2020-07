Arianna, superato l’esame dall’ospedale. L’applauso del “Mazzatinti”

Pubblicità

In ospedale dai primi giorni di maggio per una malattia che però non le sta fiaccando la forza di volontà, Arianna Pabon Cruz, studentessa della classe 5 C del Liceo delle Scienze Umane del Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio, ha superato l’esame di Stato a distanza.

Una grande tenacia la sua, come quella dei docenti e della dirigente scolastica che l’hanno accompagnata e sostenuta fino al conseguimento dell’ambìto diploma. Arianna, grazie alla sinergia messa in campo dalla scuola e dall’USR, con l’ispettrice Boarelli, ha sostenuto brillantemente il suo esame di Stato conclusivo dal letto dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia dove si trova ad oggi ricoverata.

Il presidente della Commissione Leano Garofoletti, assistito in presenza dai docenti Girlanda, Polidori, Rosati, Fiorucci, Ottaviani e Scassellati, si è collegato in meet a mezzogiorno in punto con l’ospedale, dove ad attenderli c’era Arianna con la professoressa Scarabottini della scuola ospedaliera che assisteva alla prova.

Commossa ed emozionata, Arianna ha salutato la preside Marinangeli che, collegata da Gubbio, ha seguito l’esame. Ha discusso il suo elaborato di indirizzo e poi si è soffermata su Giacomo Leopardi, commuovendosi sulla narrazione dell’”Infinito”. Ha esposto la sua esperienza di alternanza scuola/lavoro e ha chiosato con un riferimento alla filosofia di Nietzsche.

Alla fine, ancora un saluto commosso ai suoi docenti, alla dirigente e alle collaboratrici scolastiche, fatte entrare dal presidente nell’aula d’esame. E fra abbracci e lacrime a distanza, oggi Arianna è felice, insieme a tutto il “Mazzatinti”.