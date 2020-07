Le imprese donano un automezzo alla Croce Rossa di Gualdo e Nocera

Pubblicità

Il Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino e Nocera Umbra può adesso contare su un nuovo Fiat Doblò XL cinque posti allestito con pedana di sollevamento elettroidraulica, sedili ergonomici e defibrillatore DAE salvavita a bordo.

L’automezzo è stato realizzato grazie al progetto Muoversi & Non Solo dell’azienda Eventi Sociali che ha coinvolto le imprese del territorio in un progetto di pubblicità etica itinerante.

L’automezzo, inaugurato giovedì scorso in piazza Martiri a Gualdo Tadino con una cerimonia pubblica alla presenza dei sindaci dei Comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, Massimiliano Presciutti e Giovanni Bontempi, del presidente della Croce Rossa Comitato Gualdo Tadino e Gruppo Nocera Umbra, Roberto Gelosia, del presidente e del direttore commerciale di Eventi Sociali, Enzo Maggini e Luca Biagiotti, dei volontari e delle aziende sponsor, sarà messo a disposizione per i tanti servizi che quotidianamente vengono svolti dall’associazione a favore delle persone svantaggiate del territorio di tutta la regione Umbria.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto l’obiettivo e di toccare con mano questo nuovo automezzo – ha detto il presidente del Comitato Croce Rossa Roberto Gelosia – Per noi è molto importante perchè destineremo l’utilizzo di questo automezzo prevalentemente a portare avanti un progetto iniziato ormai nel 2013, Abili Speciali, e che ci vede al fianco di un gruppo di ragazzi disabili con i quali abbiamo stretto un vero e proprio rapporto di fiducia volto non solo all’assistenza, ma anche all’inclusione nella società in cui viviamo. Avere, dunque, un mezzo nuovo e dotato di tutte le attrezzature necessarie ai servizi sociali è molto importante perchè sicuramente migliorerà i servizi che la Croce Rossa di Gualdo Tadino e Nocera Umbra è in grado di garantire grazie alla presenza di tanti volontari che tutti i giorni mettono l’anima nel proprio servizio alla comunità”

“E’ stato veramente un piacere – ha sottolineato il direttore commerciale di Eventi Sociali Luca Biagiotti – festeggiare un altro successo della nostra azienda insieme ai volontari del Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino e Gruppo di Nocera Umbra. In queste settimane di emergenza sanitaria Eventi Sociali ha dato un nuovo impulso alle associazioni del territorio consegnando tre nuovi automezzi alla Croce Bianca di Arezzo, alla Misericordia di Montemurlo e adesso alla Croce Rossa di Gualdo Tadino e Nocera Umbra. In totale abbiamo consegnato 42 automezzi tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche a favore di associazioni che lavorano per incrementare la qualità dei servizi sociali a favore delle persone più svantaggiate o che semplicemente si trovano ad avere un momento di difficoltà. Tutto questo è stato reso possibile grazie alle aziende dei territori che hanno scelto una pubblicità etica itinerante e di questo siamo veramente soddisfatti.”