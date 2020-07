I Diraq non si fermano più: conquistata anche la finale di Sanremo Rock

Pubblicità

Ancora una grande affermazione dei Diraq, la rock band metà gualdese e metà assisana. A distanza di pochi giorni dall’aver vinto la selezione regionale che li porterà a novembre ad esibirsi alle finali del prestigioso Arezzo Wave, il quartetto composto da Edoardo Commodi (chitarra), Francesco Mengoni (basso), Federico Sereni (batteria) e Daniel Abeysekera (voce) ha superato anche l’ultimo ostacolo per accedere a un’altra importantissima kermesse musicale quale Sanremo Rock.

Da venerdì a domenica scorsa ad Avezzano si sono sfidati, stavolta dal vivo nel rispetto di quanto previsto dai decreti sull’emergenza Covid, 24 artisti o band per aggiudicarsi i 9 posti in palio per le finali nazionali che si terranno nella seconda settimana di settembre al Teatro Ariston di Sanremo.

I Diraq hanno così superato anche queste non facili finali multiregionali che hanno visto ad Avezzano la presenza di musicisti provenienti da Abruzzo, Lazio, Umbria e Toscana e ora ad attenderli dal 6 al 12 settembre ci sarà lo storico teatro Ariston dove si svolgeranno le finali di Sanremo Rock, uno dei festival più seguiti da produttori, editori, manager, radiofonici e dalle industrie discografiche del Paese, giunto alla sua 33esima edizione.

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock. Nato nei primi anni Ottanta, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, Litfiba, CCCP, Tazenda e Bluvertigo.