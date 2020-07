Linea Verde e lo Chef Carmelo Sorce scelgono Fossato di Vico

Pubblicità

Le telecamere di Rai 1, con la sua ormai nota trasmissione “Linea Verde”, hanno scelto l’Umbria e i suoi meravigliosi scorci: non poteva ovviamente mancare il Tartufo, vera eccellenza del nostro territorio.

Lo Chef Carmelo Sorce, in arte “lo Chef del Tartufo” ha guardato verso Fossato di Vico; la scelta, oltre ad essere volta alla valorizzazione del territorio e dettata dalla bellezza degli spazi da cartolina, rientra in un più ampio progetto ideato dallo stesso Chef; “la via del tartufo”, attraverso il quale poter richiamare l’attenzione anche delle amministrazioni locali.

“Fossato di Vico – dice lo Chef Carmelo – è arte storia e cultura allo stesso tempo, è il borgo perfetto, luogo dove passare un’intera vita o anche solo una vacanza alla ricerca di pace e relax, al centro di questa via del tartufo lunga circa 170 km, sarà presto punto di riferimento per una serie di eventi legati al prezioso tubero”.

Le riprese sono avvenute nella prima giornata di martedì 7 luglio e andranno in onda domenica 09 agosto, alle 12:20 su RAI 1.