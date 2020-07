Addio a Tonino de Clelia, storico ristoratore di Gualdo Tadino

Pubblicità

Un’altra perdita importante, un altro figlio di Gualdo che se ne va. Domenica 12 luglio ci ha lasciati Antonio Allegrucci, titolare dello storico ristorante Da Clelia di Valsorda, ma con una sede anche in via Giacomo Matteotti.

“Tonino de Clelia“, come lo chiamavano tutti, era conosciutissimo in città. Era un profondo amante e conoscitore della montagna, di Valsorda in particolare, dove ha praticamente trascorso tutta la sua vita.

La redazione di Gualdo News si stringe intorno ai familiari ed esprime le più sentite condoglianze. I funerali si sono svolti questa mattina presso la Basilica Concattedrale di San Benedetto alla presenza di tantissimi gualdesi che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’amico di tutti.