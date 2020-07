Covid-19, due nuovi casi in Umbria. Un ricoverato in più.

Pubblicità

Due nuovi positivi in più in Umbria al Covid-19. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Regione Umbria, con agli attualmente positivi che salgono a 15, di cui 5 clinicamente guariti.

I due nuovi casi sono stati registrati nei comuni di Perugia e Trevi, con il totale dall’inizio dell’epidemia che arriva a 1.452 contagiati nella nostra regione. Un paziente in più è ricoverato negli ospedali umbri: in totale sono 5, di cui nessuno in terapia intensiva.

Salgono anche le persone in isolamento (28 in più rispetto a martedì, per un totale di 344), mentre ne sono uscite 78 (complessivamente 28.700).

Nella giornata di martedì sono stati processati 1.129 tamponi (in totale 108.430 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica). Nessuna variazione nel numero dei decessi (80) e delle gurarigioni (1.357).

Attualmente in Umbria sono 7 positivi a Terni, 3 a Città di Castello, 1 a Orvieto, Ficulle, Perugia e Trevi. Un caso è di fuori regione.