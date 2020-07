Torna il teatro. Due gli spettacoli nel parco della Rocca Flea

Pubblicità

Dopo il lockdown ritorna il teatro a Gualdo Tadino e gli spettatori potranno rivivere la magia dello spettacolo dal vivo nella suggestiva cornice della Rocca Flea.

“L’ottima e pluriennale collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria – afferma l’Assessore alla cultura Barbara Bucari – ci ha dato la possibilità di recuperare in estate ben due date del calendario invernale, uno spettacolo già in cartellone e uno nuovo. Non era facile né scontato, sia per le numerose regole di sicurezza da rispettare, che per i tempi a disposizione dell’organizzazione. In ultimo, ma non per importanza, per le risorse economiche a disposizione. Non abbiamo voluto lasciare vuoti gli spazi della cultura e abbiamo reinventato un programma estivo, chiuso e fissato a febbraio, del tutto nuovo.

Tutti e due gli spettacoli si terranno nel parco della Rocca Flea.

Il primo andrà in scena giovedì 23 luglio alle ore 21.30: Reading Novecento, annullato a marzo. Ciro Masella in questa occasione si cimenta con uno dei testi più belli e affascinanti degli ultimi anni, Novecento di Alessandro Baricco, portato in scena da mostri sacri come Arnoldo Foà ed Eugenio Allegri e al cinema nel film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Novecento è il libro che ha forse regalato la maggiore notorietà al suo autore e lo ha reso celebre e amatissimo. Lo spettacolo che sarà proposto a Gualdo Tadino prende in prestito la voce di Ciro Masella per raccontarci una storia indimenticabile, per condurci in un viaggio spettacolare e divertente, misterioso.

Venerdì 7 agosto alle ore 21,30 rivivrà invece sul palcoscenico il capolavoro del premio Nobel per la letteratura Juan Ramon Jimenez, Platero Y Yo, con il bravissimo chitarrista italiano Christian Lavernier. Oltre a Ugo Dighero, che da sempre si divide tra la televisione e il teatro con grandissimo successo. Sulle note di Mario Castelnuovo-Tedesco ispirate al piccolo gioiello letterario, il racconto lirico e sognante del viaggio attraverso l’Andalusia compiuto da un pastore in compagnia del suo asinello, rappresenta simbolicamente il desiderio di riappacificazione con la natura, e l’apparente semplicità e solarità della storia di un’amicizia, che incanta grandi e piccini, sottende ai turbamenti e le segrete inquietudini dell’autore che anela a una nuova età dell’innocenza.

L’ingresso agli spettacoli è di 12 euro. Per evitare assembramenti è possibile acquistare i biglietti on line senza costi aggiuntivi presso il sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it. Il botteghino presso la Rocca Flea sarà aperto il giorno dello spettacolo a partire dalle 19,30. Per informazioni: 333.8596437 – 347.0088381.