Covid-19, tornano a crescere i positivi. Altri due casi in Umbria

Aumenta il numero di casi positivi in Umbria. Altre due persone colpite da Covid-19 sono emerse dai tamponi processati nella giornata di ieri. Si tratta di due persone, entrambe asintomatiche e poste in isolamento contumaciale, residenti a Perugia e a Castel Ritaldi.

Sono così al momento 19 i casi complessivi in Umbria (1.456 dall’inizio dell’epidemia), delle quali 5 clinicamente guarite, cioè senza più sintomi in attesa del doppio tampone negativo. Negli ospedali la situazione rimane quella di ieri, con 6 persone ricoverate di cui nessuna in terapia intensiva.

Attualmente i casi sono 7 a Terni, 3 a Città di Castello, 2 a Trevi e Perugia, 1 a Orvieto, Ficulle e Castel Ritaldi. 2 persone provengono da fuori regione.