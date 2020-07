Fossato di Vico; svelato il calendario per gli eventi estivi

Pubblicità

Anche in un periodo difficile e inusuale come quello che stiamo vivendo, il Comune di Fossato di Vico, così come le altre città e gli altri borghi dell’Umbria, non si priva di un calendario di eventi che andranno a caratterizzare questa “particolare” estate vissuta quasi col fiato sospeso.

Dopo la difficile decisione di rimandare la “Festa degli Statuti”, sarà la cultura e la ricchezza naturalistica a caratterizzare gli appuntamenti di questo 2020; si inizierà domenica 26 luglio, con un’escursione all’insegna del “birdwatching”, per continuare poi con incontri musicali, convegni sulla numismatica, una serata “all’antico castello”, laddove si riproporrà il clima medievale del borgo in maniera evocativa ed istruttiva in una passeggiata notturna, e infine anche un poco di divertimento, con l’“escape room” dal 2 al 13 agosto. Il tutto si concluderà con l’appuntamento di venerdì 28 agosto, con la seconda edizione della rassegna letteraria “Parole tra le Rughe”, che per la prima volta, quest’anno, vedrà svelati i vincitori del concorso “Parole in Quarantena”.

A causa dell’emergenza ancora in atto, tutti gli eventi saranno su prenotazione e sarà possibile partecipare contattando il numero 3479852973. Alcune iniziative, così com’è riportato nel calendario qui di seguito, richiederanno invece l’acquisto del biglietto tramite ticketitalia.com.