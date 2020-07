Usl Umbria 1, aperture domenicali per snellire i tempi dei prelievi di sangue

Pubblicità

Il nuovo commissario straordinario della Usl Umbria 1 Gilberto Gentili ha voluto porre una particolare attenzione ai provvedimenti per snellire i tempi relativi ai prelievi di sangue che, nell’ultima settimana, hanno superato anche i 30 giorni di attesa.

Tutti i Distretti si sono pertanto attivati per garantire un incremento del numero giornaliero dei prelievi e in alcune zone sono previste anche, già da questa settimana, sedute straordinarie domenicali. Tutto ciò in linea con le indicazioni dell’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e del direttore regionale alla sanità Claudio Dario, che avevano invitato le aziende sanitarie a trovare soluzioni per recuperare le prestazioni sospese a causa dell’emergenza Covid-19.

Nel Distretto Alto Chiascio domenica 19 luglio sarà aperto il punto prelievi del Centro Salute di Gubbio dalle ore 7 alle 9 mentre domenica 26 luglio quello del Centro Salute di Gualdo Tadino dalle ore 7 alle 9.

Alcuni utenti che hanno effettuato la prenotazione con tempi lunghi potrebbero essere richiamati dai Cup per anticipare l’appuntamento alla mattina della domenica. Come sempre saranno rispettate tutte le misure di sicurezza e di prevenzione relative al Covid-19 disposte in seguito alla normativa vigente.