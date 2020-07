Covid-19, tre nuovi positivi in Umbria. Coletto: “Prevenzione per chi arriva dall’estero”

Pubblicità

In Umbria sono stati registrati tre nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta di due casi rilevati nel comune di Perugia e uno a Castel Ritaldi. Complessivamente gli attuali positivi salgono a 19, di cui 5 clinicamente guariti e si trovano nei comuni di Terni (6), Perugia (4), Trevi (2), Castel Ritaldi (2), Orvieto (1), Ficulle (1), Città di Castello (1). 2 positivi sono residenti fuori regione.

C’è un guarito in più, che porta il totale a 1.360. Nella giornata di ieri sono stati processati 1.118 tamponi.

Per poter preservare l’Umbria da contagi al Covid riconducibili a soggetti provenienti da fuori, come ulteriore misura di prevenzione e tutela soprattutto delle persone anziane e fragili, la Regione raccomanda a tutti i cittadini che ospitino soggetti arrivati dall’estero di adottare alcune misure precauzionali.

La richiesta arriva nello specifico dall’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, che invita i cittadini che si trovano in questa situazione a prendere contatto con i servizi di Igiene e Sanità Pubblica (prevenzione@uslumbria1.it, prevenzione@uslumbria2.it) o con il NUS al numero 800.63.63.63, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della salute dei singoli e della comunità e mettere in atto tempestivamente tutte le misure necessarie al contenimento dei rischi.

“I recenti casi positivi che si sono verificati in tutto il territorio nazionale, riconducibili a persone provenienti da altre nazioni – spiega l’assessore Coletto – richiedono una particolare attenzione nelle misure di prevenzione da adottare. Spesso questi soggetti svolgono attività di badanti o comunque stanno a contatto con persone fragili, anziani e malati, situazioni nelle quali il rischio di contagiosità è particolarmente elevato”.