Riapre il Wald Music Studio. Da sabato aperta la sala prove.

Terminata la fase di chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria, da sabato 25 luglio riprendono le attività legate a “Well Tree”, progetto realizzato a Gualdo Tadino dalla cooperativa Asad e dall’associazione Educare alla Vita Buona, in collaborazione con un’ampia rete di enti del terzo settore e istituzioni, con il sostegno avuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del bando 2018 “Insieme per un welfare di comunità”.

Sarà quindi possibile tornare ad utilizzare la sala prove “Wald Music Studio”, di via dei Salesiani, gestita dall’associazione Educare alla Vita Buona. Per garantire la sicurezza, l’associazione ha predisposto un protocollo per l’accesso, nel rispetto di tutte le norme sanitarie.

Sarà necessario prenotare l’occupazione della sala, produrre l’autocertificazione sullo stato di salute e sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. Per prenotare la sala si potrà scrivere alla email waldmusicstudio.gt@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite la pagina Facebook dello studio. Lo studio invierà quindi la documentazione da compilare e il regolamento da osservare.

Sempre da sabato 25 luglio riaprono anche i campetti da basket e da calcetto presso l’oratorio Salesiano, essendo ormai permesso l’esercizio di sport di contatto. Tuttavia, anche in questo caso l’accesso ai campetti sarà subordinato a prenotazione e rispetto delle procedure anti Covid-19. Per informazioni sull’uso dei campetti si può telefonare all’incaricato, al numero 334.1655354.