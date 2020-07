Scuole, le domande per i servizi mensa e trasporto scadono il 31 luglio

Pubblicità

Il Comune di Gualdo Tadino informa la cittadinanza che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e per rispetto delle regole sulla sicurezza dettate dalle linee guida del Governo emanate dal Piano Scuola 2020/2021, le domande per usufruire del servizio mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 dovranno essere presentate non oltre la data di scadenza improrogabile del 31 luglio 2020.

La domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) o presso lo sportello posto all’ingresso del Municipio