Ciclovia Fossato di Vico – Foligno, via alla realizzazione

Si è svolto nei giorni scorsi presso il municipio di Gualdo Tadino l’incontro tra i comuni facenti parte dell’accordo per la realizzazione della ciclovia Fossato di Vico-Foligno, cioè Gualdo Tadino (capofila), Fossato di Vico, Nocera Umbra, Valtopina e Foligno.

L’incontro ha fatto seguito alla firma congiunta dell’accordo di programma Regione-Comuni sulla realizzazione del percorso ciclabile lungo l’antica Via Flaminia per la quale la Regione Umbria ha stanziato fondi per circa 900mila euro.

Durante la riunione si sono evidenziate alcune criticità per la realizzazione del percorso, ma allo stesso tempo i tecnici dei Comuni coinvolti, insieme allo studio tecnico CR2PA incaricato della redazione del progetto esecutivo, hanno trovato delle valide soluzioni per dare il via al progetto stesso.

“C’è grande soddisfazione – ha sottolineato l’assessore ai Trasporti del Comune di Gualdo Tadino, Stefano Franceschini – per l’avvio di questo importante progetto che ha lo scopo di valorizzare l’intera fascia Appenninica e portare un turismo slow in questo territorio. L’auspicio di tutti è che entro la fine del 2021 l’intero progetto della ciclovia Fossato di Vico-Foligno possa essere inaugurato”.