Monte Cucco, finalmente si vola: dal 4 agosto i Campionati Italiani

Pubblicità

I primi giorni di agosto sfrecceranno sopra i cieli umbri i concorrenti del Campionato Italiano di Deltaplano, Trofeo Piero Alberini. Dal 4 all’8 agosto 2020, nello storico e universalmente apprezzato sito di volo del Monte Cucco si rivedranno quindi i piloti che, sotto l’organizzazione dell’Aero Club Lega Piloti e il supporto dell’associazione Volo Libero Monte Cucco, torneranno a sorvolare queste magnifiche zone dell’Umbria. La formula è quella tradizionale e consolidata “open”, che aprirà la partecipazione anche ai piloti stranieri.

Il Monte Cucco è uno dei pochi siti di volo libero in cui si svolgono regolarmente gare di alto livello in deltaplano, sia nazionali che internazionali. Sigillo è l’unico comune in Italia ad aver ospitato 7 dei 21 Campionati Nazionali di deltaplano, dove hanno avuto luogo tre edizioni dei Mondiali e dove quest’anno si sarebbero dovuti svolgere gli Europei, cancellati a causa del Covid, ma posticipati al 2022.

A Sigillo saranno assegnati i titoli di campione italiano 2020 per la classe 1 e la classe Sport, oltre che il Trofeo intitolato a Piero Alberini.