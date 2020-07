Gualdo Tadino, carambola tra auto: pedone investito sulle strisce pedonali

Pubblicità

Intorno alle 11.00 di questa mattina un pedone che attraversava la via Flaminia sulle strisce pedonali di fronte al centro commerciale Eureka di Gualdo Tadino, è stato investito dopo una carambola violentissima tra due auto.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembra che una prima automobile si sia regolarmente fermata per far passare il signore, ma un’altra ha tamponato violentemente l’autovettura ferma.

La carambola ha purtroppo coinvolto il pedone che è stato scaraventato sull’asfalto. Sul posto sono giunte due ambulanze, dato che anche l’autista dell’automobile che aveva rispettato la precedenza ha avuto bisogno di cure. Non si conoscono le condizioni del pedone investito, che è stato trasportato all’ospedale comprensoriale di Branca.