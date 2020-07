Anas, chiusi per lavori gli svincoli Biagetto e Caprara sulla statale 318

Pubblicità

Prosegue l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”.

I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in fase di avvio, che consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona.

Nell’ambito degli interventi sono stati interdetti al traffico gli svincoli “Biagetto” e “Caprara” in entrata e in uscita per la statale 318 con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria.

I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.