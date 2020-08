A Gualdo Tadino c’è “La notte dei saldi” in diretta con Erreti e la banda musicale

Pubblicità

Una serata di musica, intrattenimento e shopping quella di sabato 1 agosto nel centro storico di Gualdo Tadino.

Dalle 18 fino a tarda sera, con l’apertura dei saldi, arriva la “Gualdo Fashion Night“: negozi aperti con possibilità di acquisto a prezzi super scontati, con Erretì che dalle 21,30 sarà in diretta dal centro storico.

In piazza Garibaldi, con inizio alle 21,30, sarà protagonista la Banda Musicale di Gualdo Tadino per il classico concerto estivo che l’ensemble diretto dal maestro Angelo Arnesano dedica ogni anno alla propria città. I musicisti, accompagnati dalla voce di Eleonora Bianchini, proporranno il loro repertorio, con pezzi che vanno oltre il quello bandistico spaziando in diversi campi, un’impronta che aveva voluto dare il compianto maestro Sesto Temperelli.

Sempre attiva ininterrottamente dal 1853, la Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino” ha raggiunto una identità ben precisa attraverso la scelta dei brani e lo stile delle esecuzioni. Ormai da molti anni la Banda è orientata verso un modo nuovo di intendere un complesso bandistico, ricercando un certo distacco rispetto al filone tradizionale.

Il repertorio attuale della Banda è composto esclusivamente di brani di musica moderna, con una predilezione per la musica jazz degli anni d’oro delle Big Bands e i ritmi coinvolgenti della musica latina ove trovano posto anche strumenti a fiato tradizionalmente bandistici.