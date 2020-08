Covid-19, due nuovi casi in Umbria nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Altri due casi di positività al Covid-19 si sono registrati nelle ultime 24 ore in Umbria. Complessivamente salgono così a 34 gli attualmente positivi, di cui 5 clinicamente guariti.

Gli ultimi due casi riguardano una persona proveniente da fuori regione e un’altra residente a Perugia. Al momento i positivi sono 7 a Terni, 6 a Perugia, 4 a Passignano sul Trasimeno, 2 a Trevi, Spoleto, Corciano, Marsciano e Castel Ritaldi, 1 a Orvieto, Ficulle e Città di Castello, a cui si aggiungono 4 provenienti da fuori regione.

Per il resto rimane invariato il numero di pazienti ricoverati in ospedale (7, di cui nessuno in terapia intensiva), così come il numero dei decessi (80) e delle guarigioni (1.363). 1.059 i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Aumentano infine le persone in isolamento (+28, per un totale di 659).