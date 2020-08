Pubblicità

Un incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri lungo S.S. 318 Perugia-Ancona nei pressi di Casacastalda.

Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guard rail all’ingresso della galleria Casacastalda nel tratto a due corsie. Due persone sono rimaste lievemente ferite e trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

