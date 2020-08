In mostra le cartoline postali d’epoca a Fossato di Vico

Pubblicità

Aprirà Giovedì 13 agosto, alle ore 20.30, negli spazi dell’ex lavatoio, l’esposizione che metterà in mostra le cartoline postali di Fossato di Vico. L’installazione, personale collezione di Gabriele Giombetti, sarà aperta dal saluto del sindaco Monia Ferracchiato, dal contributo del presidente del circolo Acli “Ora et Labora” Sante Pirrami e dalla spiegazione dello stesso Gabriele Giombetti.

Nel pieno rispetto delle norme previste, la mostra sarà visitabile, nei giorni successivi, anche il 14 e il 22 agosto dalle ore 18.30.