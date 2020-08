Mercoledì a piazza Mazzini concerto dei DueDarte

Pubblicità

Mercoledì 12 agosto alle 21,30 a piazza Mazzini arriverà il carisma acustico dei DueDarte: la voce ammaliante e ruggente di Vinicio Simonetti si fonderà con le sonorità della sua chitarra, in perfetta sintonia con il ritmo scandito da Alessio Di Buò.

Un perfetto mix di brani inediti, tratti soprattutto dall’album “S.N.A.G.G.” che spazia dal rock psichedelico al pop rock, con elementi funky molto vivaci e ritmi folk carichi di energia, come la selvaggia e coinvolgente “Ten Seconds”, e di cover accattivanti che delineano un viaggio che parte dall’Italia e approda verso lidi internazionali: da Rino Gaetano, Mannarino, Capossela, BandaBardò, Litfiba, Negrita fino agli Imagine Dragons, Milky Chance, Ed Sheeran, Manu Chao, Foo Fighters, Muse e così via.

Un matrimonio artistico, quello di Vinicio Simonetti e Alessio Di Buò, il primo cantautore e chitarrista, l’altro batterista e videomaker. Una conoscenza iniziata 14 anni fa e coronata nel 2015 dall’inizio del progetto DueDarte che vede all’attivo molte produzioni video e due album: S.N.A.G.G. e Dynamite, in uscita il prossimo inverno.

Non è stato facile per questi artisti, come per tutto il mondo dello spettacolo, affrontare il lockdown e tutte le problematiche legate al mondo della musica live in questo 2020, ma la caratteristica di chi emerge e alla fine “ce la fa” è quella di trarre energia e spunti da questi momenti difficili. Proprio in questa occasione i DueDarte hanno deciso di dedicare un brano al tempo, “emblema dell’esistenza umana e delle nostre coscienze”, per citare Vinicio: “Time”.

Ma non solo. Recentemente, ad Ascoli Piceno, hanno disseminato ben 50 CD “sospesi”; nascosti nei luoghi più belli della loro città, gli album sono stati lasciati in dono a chi avrebbe avuto la curiosità di partecipare a questa originale caccia al tesoro, riscoprendo così degli angoli di assoluto fascino e guadagnando la possibilità di conoscere e godere dell’ottima musica dei DueDarte.

L’arte non ha limiti né confini e la musica gioca un ruolo fondamentale, soprattutto ora, per risollevare gli animi e donare momenti di carica e spensieratezza.

L’evento è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione ai numeri 3338596437 –3470088381.