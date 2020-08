Commemorato a Nocera Fulvio Sbarretti, il carabiniere eroe ucciso nel 1944

Pubblicità

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì scorso a Nocera Umbra la cerimonia commemorativa del Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Fulvio Sbarretti, caduto, unitamente ai commilitoni Alberto La Rocca e Vittorio Marandola, in quella tragica giornata del 12 agosto 1944 a Fiesole.

Alla significativa giornata erano presenti il fratello del carabiniere ucciso, Pasquale Sbarretti, il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, il Prefetto di Perugia Armando Gradone, il Comandante della Legione Carabinieri Umbria, il generale Massimiliano Della Gala, il deputato Virginio Caparvi e le massime autorità provinciali delle Forze di Polizia.

L’Arma ha voluto tributare il solenne onore e la profondissima riconoscenza a coloro che, tristemente noti come i “Martiri di Fiesole”, compirono un gesto di eroismo, di altissimo valore morale e di profonda umanità, donando la loro vita e consegnandosi alle truppe tedesche per salvare dieci civili tenuti in ostaggio e venendo subito dopo fucilati.

Il momento del ricordo ha visto dapprima la deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Sbarretti, poi la Santa Messa e, a seguire una semplice, ma significativa cerimonia con la deposizione di una corona di alloro al monumento in onore Fulvio Sbarretti situato nella frazione di Bagnara.