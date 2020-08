Formula 1, le qualifiche del GP di Spagna in diretta… da Gualdo Tadino

Pubblicità

Domenica 16 agosto si correrà lungo il circuito del Montmelò a Barcellona la sesta prova del Campionato Mondiale 2020 di Formula 1. Cosa c’entra Gualdo Tadino con tutto ciò? In generale la città ha molto a che vedere con il raccontare il mondo delle corse se si pensa che i giornalisti Mario Donnini di Autosprint e Manuel Codignoni di Rai Radio 1 Sport sono gualdesi purosangue.

Aggiungiamoci che dall’inizio dell’emergenza Covid, Mario Donnini è solito commentare i post gara sul canale Facebook di Autosprint da Gualdo Tadino e condiamo il tutto con il fatto che i due gualdesi sabato 15 agosto saranno insieme in onda su Rai Radio 1 per raccontare, all’interno di Sabato Sport, le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Codignoni condurrà in studio e Donnini commenterà in collegamento ciò che accade sulla pista di Barcellona.

Un evento eccezionale e curioso che conferma come Gualdo Tadino sia da sempre fucina di ottimi giornalisti, che in questo caso hanno raggiunto l’apice delle propria professione.