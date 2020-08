“Parole tra le Rughe”; al via la terza edizione

Pubblicità

La rassegna letteraria, oramai avviata da qualche anno a Fossato di Vico, patrocinata dal Comune e dalla Proloco, non deluderà nemmeno in questo momento di estrema difficoltà, rinnovandosi e accogliendo anche la premiazione del Concorso Letterario “Parole in quarantena”.

L’evento, che in origine, così come richiama il suo stesso nome, si sarebbe dovuto svolgere sotto le caratteristiche arcate medievali denominate “le rughe”, si terrà in Piazza San Sebastiano, più larga e meglio predisposta per il distanziamento.

La conduzione della serata sarà nuovamente affidata all’abilità di Stefano Galiotto, che presenterà anche l’ospite di questa edizione, Arianna Frappini, col suo primo romanzo; “L’Ultimo dono prima di morire”.

Appuntamento venerdì 28 agosto alle ore 20.30 nel borgo di Fossato. Si ricorda che a causa dell’emergenza COVID-19 l’evento è su prenotazione ed è possibile riservare i posti attraverso il numero 3479852973