10 nuovi casi di coronavirus in Umbria, altri tre individuati fuori regione

Torna ancora a crescere il numero di positivi al Covid-19 in Umbria. Ben 10 sono quelli individuati dai 1.755 tamponi processati ieri i cui risultati sono stati resi noti questa mattina. Si tratta di 4 casi a Bastia Umbra, 2 a Perugia e ad Assisi, 1 a Foligno e Magione. Gli attualmente positivi salgono così a 99, di cui 5 clinicamente guariti.

Nella giornata di ieri si è registrato anche un guarito nel territorio di Perugia. Una persona è stata dimessa dagli ospedali. Attualmente sono ricoverate 10 persone di cui 1 si trova in terapia intensiva. Fermo sempre a 80 il numero di decessi.

Sono 912 le persone attualmente in isolamento (+53), mentre nelle ultime 24 ore ne sono uscite 38.

Le 99 persone attualmente positive sono 22 ad Assisi, 21 a Terni, 12 a Perugia, 7 a Passignano sul Trasimeno, 6 a Bastia Umbra, 4 a Umbertide e Foligno 4, 3 a Spoleto, 2 a Gubbio, Trevi 2, Stroncone, 1 a Magione, San Venanzo, Orvieto, Marsciano, Deruta, Città di Castello, Castiglione del Lago e Amelia. 6 sono di fuori regione.

TRE UMBRI INDIVIDUATI POSITIVI FUORI REGIONE – Tre umbri sono risultati contagiati fuori regione. Si tratta di una coppia perugina (entrambi sono asintomatici) tornata da un volo proveniente da Madrid e atterrato questa mattina a Ciampino. La positività è emersa in seguito ai test rapidi, il cui risultato è disponibile in mezz’ora, che vengono effettuati negli aeroporti. Lo ha reso noto l’unità di crisi della Regione Lazio. Insieme a loro anche tre spagnoli. Per tutti e cinque è stato disposto l’isolamento e il contact tracing internazionale. Un altro umbro è risultato positivo in Basilicata.