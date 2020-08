Emergenza Covid, salta a Gualdo Tadino l’evento “Borghi in festa”

Pubblicità

L’evento “Estate dei borghi, street food km. 0” che era in programma nel prossimo fine settimana presso i giardini pubblici di Gualdo Tadino non si svolgerà ed è stato rinviato a data da destinarsi.

La decisione è stata presa in sinergia dall’Amministrazione Comunale e dalle Pro Loco presenti all’evento, che hanno così motivato l’annullamento dell’iniziativa.

“La sicurezza, il bene della comunità ed il rispetto delle regole – sottolineano i presidenti delle Pro Loco di Rigali, Cartiere-Caselle, Cerqueto, Morano e Pieve di Compresseto – devono necessariamente venire prima di tutto, per queste motivazioni, con grande dispiacere, è stato deciso di posticipare l’iniziativa prevista per il 21-22-23 agosto, in seguito alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, le quali richiamano tutti al senso di responsabilità e intelligenza in questa fase emergenza legata al Covid-19.

“Il lavoro svolto in queste settimane non verrà perso – evidenziano le Pro Loco – e alla prima occasione utile avremo modo di proporre questo format inedito, come avvenuto nella scorsa mini edizione invernale, in cui 5 realtà territoriali hanno collaborato insieme al Comune di Gualdo Tadino per cercare di offrire alla comunità gualdese e non, una tre giorni di intrattenimento e cucina tipica locale, dopo l’annullamento di tutte le sagre popolari del territorio”.

“Stavamo lavorando a questo evento dal mese di giugno – ha detto l’assessore alla cultura Barbara Bucari – e ci dispiace molto annullare il tutto, ma insieme con il sindaco abbiamo concordato con i presidenti delle Pro loco, di seguire la linea della cautela e del buon senso. Siamo certi che non mancherà occasione di riproporre presto l’iniziativa, in questo momento, però, è necessario cercare di evitare possibili situazioni di rischio, solo così questa situazione diverrà a breve solo un brutto ricordo per tutti noi. Ringrazio di cuore le Pro loco e il personale del Comune che si sono adoperati fino ad oggi per poter organizzare il tutto. Li ringrazio soprattutto perché hanno dimostrato grande senso di responsabilità ed una straordinaria capacità di collaborazione tra le parti. Le pro loco e tutte le associazioni gualdesi sono anche in questo momento un mezzo di coesione e tenuta del tessuto sociale”.