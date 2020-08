Covid-19: quota 100 positivi in Umbria con altri 4 contagiati, ma anche tre guariti

Pubblicità

Altre quattro persone sono risultate contagiate dal Covid-19, 2 a Perugia, 1 a Bastia e 1 a Panicale (quest’ultima ricoverata in ospedale) in seguito ai 1.394 tamponi processati ieri. Da registrare anche 3 guarigioni, 2 a Spoleto e 1 a Gubbio. Complessivamente così l’Umbria arriva a 100 casi attualmente posivi (di cui 5 clinicamente guariti), numeri che non si erano più registrati in regione da oltre tre mesi.

Fermi a 80 i decessi, aumentano i ricoverati. Ad oggi sono 11, di cui 2 (uno in più) in terapia intensiva.

Aumentano in maniera considerevole anche gli isolamenti: +310, per un totale di 1.232. 220 ne sono usciti per complessive 32.086 persone.