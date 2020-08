Altri 22 nuovi positivi al Covid-19 in Umbria. Dieci guariti

Pubblicità

Sono 22 i nuovi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Umbria. Un dato in crescita (il giorno precedente erano 17), che porta a 129 gli attualmente positivi. Dieci i guariti per un totale di 1.393.

A fronte di questi numeri, rimangono stabili i ricoveri in ospedale: 11 di cui 1 in terapia intensiva. Fermi a 80 i decessi.

Il balzo in avanti di positivi è stato registrato principalmente a Terni (+8, in totale 32) e Narni (+4, 5 complessivamente). Un contagio anche a Nocera Umbra.

Questi i dati riferiti alla settimana dal 14 al 21 agosto per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 21 agosto: i casi positivi sono passati da 1.532 del 14 agosto a 1.602 di oggi (+ 70); gli attualmente positivi da 73 sono diventati 129 (+ 56). I guariti sono cresciuti da 1379 a 1393 (+ 14); i ricoveri totali sono passati da 10 a 11 (+ 1); di questi 1 è in rianimazione (+ 1). I decessi sono 80 (invariato).

Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 1411 rispetto alle 835 (+ 576) del 14 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 118 rispetto ai 63 del 14 agosto (+ 55). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 139.407, rispetto ai 131.894 effettuati alla data del 14 agosto, con un aumento di 7.513 tamponi..