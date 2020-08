Sigillo, aperti i termini per presentare domande di assistenza scolastica

Pubblicità

Il Comune di Sigillo informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di assistenza scolastica per l’integrazione scolastica anno 2020/2021.

Per garantire l’avvio del servizio nelle prime settimane del prossimo anno scolastico, le domande dovranno essere presentate fino al 7 settembre 2020 via PEC a comune.sigillo@postacert.umbria.it corredate obbligatoriamente, pena esclusione, della copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità ex L. 104/92 rilasciato dalla Commissione Medica.

Per le domande di rinnovo la certificazione dovrà essere ripresentata solo in caso di modifiche e/o aggiornamento.

Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Assistente Sociale di riferimento oppure all’Ufficio di Cittadinanza del Comune di Sigillo Tel. 075/9178709.

È possibile prendere visione del relativo avviso pubblico nonché del modello di domanda sul sito del Comune.