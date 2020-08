Vicenda ex Jp, presidio dei lavoratori a Gualdo Tadino. Presciutti: “Una fabbrica di cassa integrazione”

Pubblicità

Dopo l’avviamento della procedura di messa in mobilità dei 584 dipendenti della ex Jp Industries, adesso Indelfab, da parte della proprietà, per domani, sabato 22 agosto alle ore 10, Rsu e sindacati hanno organizzato un presidio a Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà per protestare contro la decisione unilaterale dell’azienda. La manifestazione, fanno sapere i promotori, si terrà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Intanto, tramite le colonne de La Nazione, ha fatto sentire la propria voce il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: “E’ una vergogna che sia stato concesso di comprare un’azienda per farne una fabbrica di cassa integrazione – ha detto il primo cittadino – Ho partecipato a vari tavoli in questi anni, anche al Ministero, e non capisco come sia stato possibile che nessuno abbia mai detto nulla rispetto a questa situazione.”

“Chi ha gestito questa azienda ha usufruito degli incentivi e ha mandato a casa la gente dalla sera alla mattina senza mai far partire la produzione in tutti questi anni – ha proseguito Presciutti – Questa vertenza doveva assurgere a ruolo di vertenza nazionale, cosa mai fatta. Finire cosi è il fallimento più totale di una classe politica. Non va bene continuare a vivere di cassa integrazione dopo 15 anni, ma nessuno è mai intervenuto nonostante le cose continuassero a peggiorare. Ora spero che Governo e Regioni si adoperino perché in quest’area si torni a produrre utilizzando gli incentivi che ancora ci sono ed altri che arriveranno, ma stop alle fabbriche di cassa integrazione.”