Gaifana, un tuffo nel passato grazie ai vinili di Alfiero

Pubblicità

Un tuffo all’indietro, negli anni Settanta e Ottanta, per rivivere, grazie al suono a volte graffiato ma caldo e avvolgente dei vinili, l’atmosfera di quei periodi.

In due serate da “sold-out” (il tutto rigorosamente rispettando quanto previsto dalle normative anti-Covid) martedì 18 e mercoledì 19 agosto è tornata in auge la Piattaforma di Gaifana. Un posto che, dagli anni Cinquanta a metà anni Ottanta ha caratterizzato la vita notturna d’estate non solo gualdese, ma di tutta la Fascia Appenninica con il dancing “Il Paradiso“, poi diventato discoteca. Inizialmente doveva essere una “one night”, ma viste le numerose richieste l’appuntamento è diventato doppio.

Grazie al ritorno in consolle di Dj Alfiero, che di quel locale per lungo tempo è stato l’anima, ci si è si è così potuti rituffare in quel magico mondo della notte riassaporandone i ricordi.







.