Covid, altri 20 positivi in Umbria. 3 guarigioni e un paziente in meno in ospedale

Pubblicità

Altri 20 nuovi positivi in Umbria al Covid-19 in seguito ai 1.840 tamponi processati (altro numero molto elevato dopo il record di ieri) con gli attualmente positivi che salgono a 217, in virtù anche di 3 guarigioni. Dall’inizio dell’epidemia, in Umbria sono stati registrati 1.699 casi di coronavirus.

I nuovi casi sono stati individuati 3 a Perugia e Deruta, 2 a Corciano e Narni, 1 a Bastia Umbra, Bettona, Collazzone, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gubbio, Norcia, Panicale, Stroncone e Terni.

Fermi sempre a 80 i decessi, calano i ricoverati. Da oggi un paziente in meno si trova in ospedale, dove ne restano 12 di cui 1 in terapia intensiva. Crescono invece le persone in isolamento fiduciario: ad oggi sono 1.478 (+18).

Intanto la Regione Lazio ha comunicato che un umbro sbarcato all’aeroporto di Fiumicino è risultato positivo al test, così come due cittadini albanesi residenti nella nostra regione.