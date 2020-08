Lavori sulla Pian d’Assino, Anas per ora chiude solo il tratto Torre-Padule

Pubblicità

Diminuiscono i disagi per gli automobilisti che percorrono la SS 219 Pian d’Assino nel tratto tra Torre Calzolari e Gubbio, interessata fino al 28 settembre da lavori di rifacimento del manto stradale.

Inizialmente Anas aveva previsto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Gubbio Est e Torre Calzolari, con deviazione sul vecchio tracciato.

In seguito a una sollecitazione del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, che aveva raccolto le preoccupazioni di cittadini e automobilisti per la mole di traffico riversatasi sulla vecchia strada che attraversa diversi centri abitati, Anas ha riorganizzato i lavori di manutenzione straordinaria suddividendo in due blocchi l’intervento.

In particolare, a partire da ieri e fino al prossimo 28 settembre, verrà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Torre Calzolari e quello di Padule, in entrambe le direzioni, lasciando percorribile il tratto tra Padule e Gubbio.

“Desidero ringraziare l’ingegner Primicerio di Anas – ha detto Stirati – per lo spirito collaborativo con il quale ha accolto le nostre richieste di cercare di limitare al massimo i disagi correlati alla chiusura della strada. Inizialmente era stata infatti prevista una chiusura completa fino allo svincolo Gubbio Est, ma l’Anas ha rivisto l’organizzazione complessiva dei lavori, prevedendo che gli automobilisti provenienti da Ancona-Perugia in direzione Gubbio escano in corrispondenza dello svincolo Torre Calzolari, procedendo lungo la Ex SS 219 per poi re-immetersi a Padule, e che coloro che provengono da Gubbio in direzione Perugia-Ancona escano a Padule per re-immetersi in corrispondenza di Torre Calzolari. Abbiamo ridotto al massimo i disagi – ha spiegato ancora il sindaco – ma non possiamo fare a meno di appellarci alla pazienza di cittadini e turisti, e alla loro prudenza: per un mese dovranno attraversare l’abitato e ci auguriamo che lo facciano rispettando i limiti, le regole e utilizzando il buonsenso”.

Il sindaco ricorda anche che “i lavori di Anas sulla Ss 219 non sono di mera asfaltatura superficiale, ma prevedono il risanamento profondo della sovrastruttura stradale. La strada versava in condizioni precarie e pericolose, per questo, pur comprendendo i possibili disagi, non possiamo che dirci finalmente soddisfatti della risoluzione di una situazione che amministrazione e cittadinanza sollecitavano da anni”.

I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in fase di avvio, che consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona.