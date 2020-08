Altri 20 positivi al Covid-19 in Umbria, ma anche 10 guariti

Pubblicità

Come ieri, anche oggi sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 in Umbria emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 1.466 tamponi processati. 10 i guariti, con il numero degli attuali positivi che sale a 217, di cui 5 clinicamente guariti.

Con i decessi fermi a 80, un paziente in più rispetto a ieri è entrato in ospedale. Attualmente nei nosocomi umbri sono ricoverate 13 persone (10 a Terni, 3 a Perugia), di cui 1 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono stati registrati 2 a Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Norcia e Perugia, 1 a Bevagna, Città di Castello, Corciano, Panicale, Terni, Todi e Umbertide. 5 sono di fuori regione. I guariti sono 6 ad Assisi, 3 a Passignano sul Trasimeno e 1 a Bastia Umbra.

297 persone in più si trovano da ieri in isolamento per complessive 1.775.