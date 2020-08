Pubblicità

Altri 22 casi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore, di cui 4 a Gubbio. Ma ci sono anche 15 guariti. Gli attualmente positivi aumentano così solo di 7, per un totale di 234.

Ancora una volta molto alto il numero di tamponi eseguiti: 2.024 in un giorno, proprio per andare a cercare tra i contatti di persone contagiate possibili nuovi positivi. Calano anche i ricoveri in ospedale. Ora sono 12 (1 in meno rispetto a ieri) con l’unico paziente che si trovava in terapia intensiva che ha lasciato il reparto. 32 in meno le persone in isolamento fiduciario, ne rimangono 1.743.

I nuovi casi sono stati individuati 5 a Perugia, 4 a Gubbio, 3 a Terni, 2 ad Assisi, 1 a Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Magione, Passignano sul Trasimeno, Stroncone e Torgiano, mentre i guariti sono 6 di Perugia, 6 di Assisi, 2 di Bastia Umbra e 1 di Marsciano.

Questi invece i dati riferiti alla settimana dal 21 al 28 agosto, aggiornati alle ore 8 di venerdì 28 agosto: i casi positivi sono passati da 1.602 del 21 agosto a 1.741 del 28 agosto (+139); gli attualmente positivi da 129 sono diventati 234 (+105).

I guariti sono cresciuti da 1393 a 1427 (+34); i ricoveri totali sono passati da 11 a 12 (+1); di questi, nessun paziente è rianimazione (-1).

I decessi sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1743 rispetto alle 1411 (+332) del 21 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 222 rispetto ai 118 del 21 agosto (+104).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 149 mila 916, rispetto ai 139 mila 407 effettuati alla data del 21 agosto, con un aumento di 10.509 tamponi.